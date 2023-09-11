Öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya

Kiraların iki ayda %21 arttığı İstanbul’da üniversiteli öğrenciler barınma sıkıntısı yaşıyor.

Üniversite sonuçlarının açıklanması ve yeni öğretim yılı başlangıcının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin de ev arayışı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), İstanbul’da en çok öğrencinin bulunduğu 8 ilçedeki kiralık konut fiyatlarını araştırtırdı. Verilere göre bu ilçelerde zaten fahiş fiyatta olan kiralara ortalama yüzde 21’lik zam daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökce, üniversite öğrencilerinin kiralık konut için tercih ettiği ilçelerdeki fahiş kira artışlarına dikkat çeken bir açıklama yaptı ve çözüm önerilerini sıraladı.

Sosyal konut uygulaması hayata geçirilmeli

İstanbul’da öğrencilerin kiralık konut için yoğun şekilde tercih ettiği 8 ilçedeki kiraların son 2 ayda ortalama yüzde 21 oranında arttığını kaydeden Gökce, son 2 ayda enflasyonun yüzde 18 arttığını dolayısıyla kiraların enflasyonun üzerinde yükseldiğini belirtti. Konut hakkının Anayasal bir hak olduğunun altını çizen Şehir Plancısı Gökce, “Sosyal konut uygulamasını hayata geçirmek, büyük şehirlerimizde sosyal konut üreterek halka arz etmek zorundayız” dedi. Boş konutların yeniden kullanılmasının önünün açılmasına yönelik de çalışma ve önerilerde bulunduklarını kaydeden Gökce, “Boş konutların da yeniden kullanılması için bir dizi öneri daha önce yapmıştık. Kademeli emlak vergisi uygulamasıyla boş konutlardan gerçek bedel üzerinden vergi alınarak bu boş konutların talebe arz edilmesini teşvik etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

EV ARAYIŞI BAŞLADI, KİRALAR ÇOK YÜKSEK

Yeni öğretim yılı başlangıcının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin de ev arayışı başladı. İstanbul’da öğrencilerin kiralık konut için yoğun şekilde tercih ettiği 8 ilçedeki kiraların son 2 ayda ortalama yüzde 21 oranında arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, boş konutların yeniden kullanılmasının önünün açılmasını istedi.