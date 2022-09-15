Öğrencilerin barınma krizi büyüyor

Türkiye’de pek çok öğrenci, artan ev kiraları ve özel yurt ücretlerinin yanı sıra, öğrenci sayısına göre yetersiz kalan devlet yurtları sebebiyle barınma problemi yaşıyor. KYK yurdunda ya da paylaşımlı evlerde kalan üniversite öğrencilerinin hepsi, giderek derinleşen ekonomik krizin gölgesinde geçim mücadelesi verdiklerini anlatıyor.

Türkiye’de pek çok öğrenci, artan ev kiraları ve özel yurt ücretlerinin yanı sıra, öğrenci sayısına göre yetersiz kalan devlet yurtları sebebiyle barınma problemi yaşıyor. Kimisi KYK yurdunda kimisi paylaşımlı evlerde kalan üniversite öğrencilerinin hepsi, giderek derinleşen ekonomik krizin gölgesinde geçim mücadelesi verdiğini anlatıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, Edirne Trakya Üniversitesi’nde tarih okuyan Gamze, okulunun açılmasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz kalacak bir yer bulamadığını ve geçici olarak sürekli bir başka arkadaşının evinde konakladığını anlatıyor. Cebinde kalan son 45 lirasıyla her hafta bir başka arkadaşında kalan Gamze, “850 lira KYK bursu alıp, 600 lira yurda verince aç kalıyordum. Eve döndüm ve KYK hakkım düştü. Elimde bavullarla oradan oraya sürükleniyorum. İş bulamazsam, ev bulamazsam yine ailemin yanına döneceğim” diyor.

Kapasite ne kadar?

2021-2022 akademik yılında üniversitelerde örgün eğitimde yaklaşık 4 milyon üniversite öğrencisi eğitim görüyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 776 yurdun ise toplamda 760 bin öğrencilik kapasitesi bulunuyor. Ağustos ayında konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt kapasitelerinin 128 bin artırıldığı ve toplam kapasitenin 800 bini geçtiğini duyurmuştu.

Fakat devlet yurtlarının kapasitesi tartışmaları bir yana, yurtların fiziki şartları da öğrenciler tarafından sosyal medya etiketleri üzerinden sıkça eleştiri konusu oluyor. Okul öncesi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Zeynep, geçen yıl KYK yurdunda yaşadığı sorunlar sebebiyle bu yıl kendisine ev aradığını ama başarısız olduğunu söylüyor. Yeni döneme yine KYK yurdunda başlayacak genç kadın, bu kez 4 kişilik değil 6 kişilik odada kalacağını çünkü yurttaki öğrenci kapasitesinin ek ranzalarla artırıldığını bezgin bir sesle anlatıyor:

“Yurtta yemekler bayat, ders çalışabileceğin bir alan yok. Şimdi de 4 kişilik odalarımız 6 kişilik oldu ama biz bu odada 4 kişi bile çok zor yaşıyorduk, odalar çok küçük. Yemekhanedeki beklemelerin süresi iki katına çıkacak.” Tek sabit gelirinin 850 TL’lik KYK bursu olduğunu ve bunun da 500 lirasını yurda vereceğini söyleyen Zeynep, şu anda günde yalnızca 40 dakika molayla 10 saat çalışarak para biriktirdiğini söylüyor.

Burslar yaya kaldı!

Hatay’da 5. sınıf veterinerlik öğrencisi olan Hazal, üniversitenin ilk senesinde sadece KYK bursu ile 2+1 evde yalnız başına kalabildiğini, ancak şu an okuldan çok daha uzak bir evde, bir arkadaşıyla paylaşımlı olarak ve yarı zamanlı işlerde çalışarak kirasını ödeyebildiğini söylüyor: “Üniversiteye başladığımda aldığım 3 aylık bursumla, 4 aylık kiramı ödeyip üstüne bir de kışlık ayakkabı almıştım. Şu anda acaba önceki senelerden kalma ayakkabıları çift çorapla mı giysem diye düşünüyorum. Şimdi KYK bursum değil kiramı, mutfak masraflarımı bile karşılamıyor.”

Haber Merkezi