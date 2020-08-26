Okul servis ücretleri arttı

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başşehirde söz konusu ücretlerin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Başşehirde 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirten Elmadağlı, geçen yıl 2 bin 30 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 275 liraya, 2 bin 250 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 520 liraya, 2 bin 613 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 925 liraya, 3 bin 36 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 400 liraya yükseldiğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. İstanbul’da ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Eylül ayında yapılacak toplantısında öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi bekleniyor. AA

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