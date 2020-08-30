Okulların açılmayışı esnafı da vurdu

Türkiye’de okulların kapalı kalmasından, eğitim sektörü içerisinde gelir elde eden esnaf şikâyetçi.

Okul servisi şirketleri ve personeli, kantinciler ile okullar açık olduğunda çok daha fazla satış yapabildiklerini vurgulayan kırtasiyeciler endişeli. Okulların 21 Eylül’de de açılamayacağı kaygısı içindeki esnaf temsilcileri, devletten ekonomik yardım beklentisini dile getiriyor. VOA Türkçe’ye konuşan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, salgın sebebiyle okulların kapanmasının ve açılış tarihinin 21 Eylül’e ertelenmesinin en çok servisçileri etkilediğini söyledi. Kendileriyle birlikte kantin işletmecilerinin de zarar ettiğini kaydeden Elmadağlı, esnafa yönelik devletten çözüm önerileri beklediklerini dile getirdi. Ankara Kitap Kırtasiyeciler Odası Başkanı Ünal Şimşek ise, yüz yüze eğitim olmazsa neredeyse hiçbir velinin eğitim-öğretim araçları satın almayacağını söyledi.

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