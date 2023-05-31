Dr. Yılmaz Sönmez, şirketler için sürdürülebilir başarıya giden yolun insan ve toplum odaklı bir bakış açısında sahip olmaktan geçtiğini belirtti.

Küresel araştırmalar şirketlerin sürdürülebilir başarı için kârlılığa değil, insan ve topluma odaklanması gerektiğini gösteriyor. Şirketleri ufukta bekleyen en büyük sorunların nitelikli insan kaynağına erişim ve yetenekler için cazibe merkezine dönüşmek olduğunu belirten Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez, “Şirketler için başarı kriteri olan karlılığın yerini önce insan ve toplum merkezli şirket kültürü aldı. Buradan yola çıkarak çalışan aidiyetini oluşturan şirketler, başarılı bir strateji oluşturup, teknolojiyi yönetebilecek yetenekleri bünyelerine katabiliyor” dedi.

Varlıklarını topluma borçlular

Şirketler için sürdürülebilir başarıya giden yolun insan ve toplum odaklı bir bakış açısında sahip olmaktan geçtiğini belirten Dr. Yılmaz Sönmez, “Şirket kültürü açısından önce strateji, teknoloji veya finans gibi maddi unsurlar değil, toplum ve insan geldiği takdirde şirketler gelecekte daha sağlam bir yer edinebilir. Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremleri bir kez daha hatırlattı ki, şirketler varlıklarını topluma borçlu. Ancak toplum ihtiyacı olduğunda şirketleri yanında göremiyorsa, markalaşma adına bugüne kadar geliştirilen bütün söylemler ve yapılan yatırımlar kocaman bir hiç oluyor” dedi.

Kâr odaklı yaklaşımı rafa kalkmalı

Tüketicilerin kendisini düşünen ve sosyal fayda odaklı proje geliştiren şirketlerle hızla duygusal bağ kurabildiğine değinen Dr. Yılmaz Sönmez, “Potansiyel çalışanlar, STK’lar, hissedarlar da bu şirketleri hızla radarına alıyor. Bu şirketlerle çalışmak, yatırım yapmak ve proje geliştirmek istiyorlar. Burada önemli olan unsur samimiyet ve kâr odaklı yaklaşımı rafa kaldırmak. İnsanı ve toplumu önceleyen şirketler, günün sonunda mutlaka kazananlar listesinde yerini alıyor. Şirketler insan ve toplumu öncelikleri arasına eklediğinde daha kârlı ve yenilikçi olabilir” ifadelerini kullandı.

Yetenek açığı artıyor

Sönmez şunları söyledi: “Pandemide büyük istifa, sessiz istifa ve büyük değişiklik kavramlarını çokça tartıştık. 2030 yılına gelindiğinde yetenek açığının küresel ekonomiye faturasının 8,5 trilyon dolar olması bekleniyor. LinkedIn’in İşyeri Öğrenme Raporu’na göre, yetenek liderlerinin yüzde 46’sı şirketlerin beceri açığının genişlediğini, yüzde 49’u ise yeni iş stratejilerini yürütecek yeteneklerin mevcudiyetinden endişeli olduğunu ifade ediyor. Bir başka araştırmaya göre, kuruluşların yüzde 87’sinin yetenek açığı söz konusu ve sadece yüzde 40’ı bu konuda aksiyon almış durumda. Bu durum KOBİ’ler için çok daha ürkütücü bir senaryo oluşturuyor.”

Maddî imkânlar daha sonra geliyor

Şirketlerin sürdürülebilir başarı kriterleri arasına “çalışmak için en iyi yer” unsurunun da eklendiğini söyleyen Dr. Yılmaz Sönmez, “Paycor’un bir araştırmasında katılımcılar işlerinde kalmaya devam etmelerinin birinci nedenini yüzde 22 ile şirket kültürü olarak işaret ediyor. Maddi imkanlar daha geriden geliyor. Diğer yandan, iş arayanların yüzde 75’i iyi bir maaş teklif edilse bile, kötü şöhrete sahip bir şirkette çalışmak istemediğini belirtiyor. Kısacası, özlük hakları önemli ancak cinsiyet eşitliğinden motive etmeye, kapsayıcılıktan teşvik edici liderliğe kadar pozitif şirket kültürünü oluşturan bileşenler çalışanlar için artık çok daha büyük önem arz ediyor” diye sözlerine ekledi.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK