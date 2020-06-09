Online alış veriş aramaları % 31 arttı

Pandemi süreci boyunca “online alış veriş” kelimesi ile yapılan aramalarda yüzde 311 oranında artış yaşarken, Türk halkının arattığı ve artış yaşanan diğer kelimeler yüzde 128 ile “internet alışveriş” yüzde 124 ile de “aynı gün teslimat” oldu.

Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl online alışveriş ile alakalı basına bin 893 haber yansıdığı tesbit edildi. Pandemi süreci ile birlikte insanlar daha fazla internet alış verişine yönlenirken, bunun basına da yansıdığı belirlendi. Özellikle sanal marketler konuşulan başlıklar arasında yer aldı. ÜCRETSİZ KARGO % 81 DAHA FAZLA ARANDI SEMrush verilerine göre, Pandemi süreci boyunca “online alış veriş” kelimesi ile yapılan aramaların yüzde 311 oranında arttığı belirlendi. Türk halkının arattığı ve artış yaşanan diğer kelimeler yüzde 128 ile “internet alışveriş” yüzde 124 ile “aynı gün teslimat” yüzde 90 ile “online satış” yüzde 81 ile de “ücretsiz kargo” oldu. Türkiye’nin e-ticaret trafiği COVID-19 sürecinde artış yaşarken, online alış veriş aramalarının Almanya’da da yüzde 50, Japonya da ise yüzde 122 oranında arttığı kaydedildi.

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