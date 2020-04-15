Online alışveriş de, siber dolandırıcılar da arttı

Koronavirüs pandemisi sebebiyle tüketicilerin evlerinden dışarı çıkmadıkları karantina sürecinde, online alış verişler de arttı.

Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alış verişteki dolandırıcılığı yıllık bazda % 13 arttırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekârlığının ve online alış verişteki dolandırıcılığın oldukça arttığına dikkat çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Koranavirüs karantinasında online alış veriş yapacaklara uyarıda bulunuyor. Yıllık bazda % 13 artış ACI raporu bilgilerine göre, Mart ayında online alış veriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alış verişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13’lük bir artışa geçmesine neden oldu. Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten Akkoyunlu, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddî derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getirdi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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