Online alışverişler yorumlara dayalı

Rekabet Kurumunun raporuna göre, tüketicilerin yüzde 70,5’i internet alışverişi öncesinde ürün yorumlarını okuyor, ürün ve satıcı hakkında hiç yorum bulunmaması da alışverişi olumsuz etkiliyor.

Rekabet Kurulunun, e-pazaryeri platformlarına ilişkin yürüttüğü sektör incelemesi kapsamında hazırlanan “e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu” tamamlanırken, bu rapor kapsamında internetten alışveriş yapan tüketicilere yönelik de anket gerçekleştirildi. Anket kapsamında 1860 tüketiciye ulaşıldı. Ankete göre tüketicilerin fiziki mağazalar yerine çevrim içi kanalları tercih etmesinin temelindeki en önemli motivasyon yüzde 60,7 ile “uygun fiyat” oldu. Bunu, yüzde 50,4 ile “zaman tasarrufu”, yüzde 45,6 ile “ürün çeşitliliği” izledi. Haber Merkezi

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