Opel Türkiye’ye Kristal Elma

Opel Türkiye, “Baba Bi’ Daha Çal!” adlı ilk yerel reklam filmi ile ikinci kez ödüle layık görüldü.

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 31.’si düzenlenen Kristal Elma Ödül Töreni’nde Opel Türkiye, Babalar Günü’ne özel hazırladığı “Baba Bi’ Daha Çal!” adlı ilk yerel reklam filmi ile Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri Online Film kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Opel Türkiye için büyük önem taşıyan ve McCann İstanbul tarafından hazırlanan reklam filmi, markaya 2019 Kasım ayında da Felis Ödülü’nü kazandırdı.

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