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28 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ortalama kira asgari ücretin 1.5 katı

27 Aralık 2023, Çarşamba 17:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaptığı araştırmaya göre, İstanbul’da ortalama kira bedeli asgari ücretin 1,5 katına kadar çıktı. 3 yıl içerisinde yoksulluk sınırı 7 kat, açlık sınırı 5 kat arttı.

Avrupa’nın en düşük asgari ücretine sahip, yaşam maliyetinin Türkiye’ye kıyasla kat be kat düşük olduğu Bulgaristan’da dahi asgari ücret, Türkiye’deki asgari ücretin üstünde.

Raporda, “Yapılan hesaplamalar bir haneye iki asgari ücret de girse İstanbul’da yaşam maliyetinin karşılanmasının kolay olmayacağını ve yoksulluk sınırının eşiğinde bir yaşam sürüleceğini gösteriyor. Yapılan zamlara rağmen İstanbul’un yaşam maliyetini yakalayamayan asgari ücret sebebiyle gençlerin iş arama ve çalışma motivasyonlarının kırıldığı, kolay yoldan para kazanma stratejilerine yöneldikleri görülüyor” tespiti yapıldı.

AA

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