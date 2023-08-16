Örtülü ödeneğe tasarruf işlemiyor

Gazeteci Çiğdem Toker, “Örtülü ödenek harcaması, bütün zamanların rekorunu kırmış temmuz ayında: 901,6 milyon TL” dedi.

Gazeteci Çiğdem Toker, T24’te “Tasarruf genelgesi ne oldu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. “Genelge haberinin ardından T24’te yazdığım yazıda bir sonraki ay harcamaların bakıp uyulup uyulmadığını paylaşacağımı belirttim. Şimdi o sözü tutuyorum. Çünkü bütçenin Temmuz ayı rakamları açıklandı” diyen Toker “İncelendiğinde görüleceği gibi, Şimşek’in yayımladığı tasarruf genelgesinin ardından yapılan harcamalarda, taşınmaz kiralama ve kırtasiye alım tutarı, bir önceki aya göre düşmüş. Buna karşılık haberleşme, temsil tören ağırlama ve taşıt kiralama harcamalarında tasarruf etmek bir yana önemli artışlar var. Sözgelimi haziran ayında devletin yaklaşık 37 milyon TL olan temsil ve ağırlama harcaması, temmuz ayında 43,6 milyon TL’ye yükselmiş. Kamu kuruluşlarının temsil harcamalarında özen göstermediği anlaşılıyor. Öte yandan taşıt kiralama harcaması da bir önceki aya göre 10 milyon TL artışla, 224,4 milyon TL’ye yükselmiş” ifadelerini kullandı.

Harcama 577.8 milyon TL

Toker şunları söyledi: “Tasarruf genelgesine konu edilmeyen ya da edilemeyen harcama kalemlerinde ise durumlar bildiğiniz gibi. Sözgelimi nereye harcandığı ve de hesabı sorulamayan örtülü ödenek harcaması, bütün zamanların rekorunu kırmış temmuz ayında: 901,6 milyon TL. Başka bir ifadeyle temmuz ayında örtülü ödenekten kullanılan bütçe kaynağı ile 79 bin kişiye asgari ücret ödenebilir. Ödensin anlamında söylemiyorum, okurlar, milli menfaatler için bir ayda yapılan harcama tutarı hakkında fikir sahibi olsun diye pratik bir hesap. Temmuz ayı örtülü ödenek harcaması, bir önceki ayı katlamış. Bütçede gizli hizmet gideri olarak anılan bu kalemden haziran ayında yapılan harcama 577.8 milyon TL’ymiş. Tabii bütün bu karşılaştırmalarda hakiki enflasyon oranını da hesaba dahil etmek gerekir ki, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bunu zaten yapıyordur. Türkiye’deki tasarruf genelgeleri tarihinin, sadece ekonomi muhabirlerini değil, bürokrat ve bakanları da birkaç kez emekli etmeye muktedir olduğunu hatırlatır, esenlikler dilerim.”