'Otobüs bilet fiyatları aynı kalacak'

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapmadı. Federasyon Başkanı Birol Özcan, “2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak” dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini, vakaların azalmasıyla yüzde 100 kapasiteyle hizmete döndüklerini söyledi. Salgının hızında yaşanan azalmayla otobüs seferleri ve yolcu sayılarının arttığını belirten Özcan, “2021 yılında artmaya başlayan seferler, 2022 yılında daha da yükseldi ve normale döndü. 2021 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 370 bin otobüs sefer yaptı. 2022 yılında otobüs sefer sayımız 427 bine yükseldi. 2022 yılında bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 15 arttı. Ayrıca yolcu sayımız da arttı.” diye konuştu. AA

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