Otobüs biletleri tükendi

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı ve okulların tatile girmesi dolayısıyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına yoğun talep geldiğini belirtti.

NTV'den Mahmut Ekinci'nin haberine göre, otobüs seferlerinde biletlerin tükendiğini ifade eden Yıldırım, "Otobüslere ek seferler konuldu. İlave planlamalarla otobüs seferleri yaklaşık yüzde 20 arttı. Bayram tatili boyunca günde ortalama 800 bin yolcu taşınacak. 10 günde yaklaşık 8 milyon insanın taşınacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 498

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.