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16 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Otobüs biletleri tükendi

15 Haziran 2023, Perşembe 18:35
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı ve okulların tatile girmesi dolayısıyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına yoğun talep geldiğini belirtti.

NTV'den Mahmut Ekinci'nin haberine göre, otobüs seferlerinde biletlerin tükendiğini ifade eden Yıldırım, "Otobüslere ek seferler konuldu. İlave planlamalarla otobüs seferleri yaklaşık yüzde 20 arttı. Bayram tatili boyunca günde ortalama 800 bin yolcu taşınacak. 10 günde yaklaşık 8 milyon insanın taşınacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Haber Merkezi

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