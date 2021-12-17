Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı

Koronavirüs salgını sonrasında şehirler arası otobüs taşımacılığına getirilen kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bilet fiyatları iki katına yükselmişti. Geçtiğimiz Martta kaldırılan yüzde 50 koltuk sınırlamasından sonra, şehirler arası otobüs bileti fiyatları düşmedi.

Sputnik’in haberine göre, tam aksine, günümüze kadar artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini yakaladı. Meselâ, İzmir-Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL’den başlıyor. Gerek artan maliyetler, gerek ise son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynadığı söyleniyor. Haber Merkezi

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