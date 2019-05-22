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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Otobüs biletlerine ‘bayram tarifesi’ uygulandı

22 Mayıs 2019, Çarşamba 00:30
Ramazan Bayram’ı tatilinin dokuz gün olmasıyla şehir dışına çıkmak isteyen yurttaşlar, bilet bulmakta zorluk yaşıyor.

Özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletleri tükenirken, koyulan ek sefer biletleri zamlı olarak satışa çıkarıldı. BirGün’ün haberine göre İstanbul’dan Artvin’e yapılacak seyahat için 28 Mayıs’ta 180 lira olan bilet fiyatı, 2 Haziran’da 250 lira’yi buluyor. İstanbul’dan Muğla’ya yolculuğun 28 Mayıs’taki bedeli 130 lira olurken, bu fiyat 2 Haziran’da 160 lira. Antalya yolculuğu için de durum Artvin ve Muğla’dan farksız. İstanbul’dan Antalya’ya yolculuk için 28 Mayıs’ta ödenecek tutar 160 lira olurken, bayram tarifesiyle bu fiyat 195 lira’ye çıktı. 29 Mayıs’ta 160 lira olan İstanbul-Mersin yolculuğunun ücreti, 2 Haziran’da tam 210 lira. Firmalar için ‘fırsata’ dönüşen tarifeye ise yurttaş tepkili. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Birol Özcan, zam yapılmadığını savunuyor. Özcan’a göre, fiyatlar Ulaştırma Bakanlığı’nca belirleniyor.

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