Otobüs seyahatine de zam geldi

Ramazan Bayramı öncesi, akaryakıta ve ulaşıma gelen zamlar nedeniyle otobüs bilet fiyatları da artış gösterdi.

Mart ayında en çok fiyat artışı olan kalemler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs biletleri de yer almıştı. Sputnik’te yer alan habere göre, şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL ödenirken şimdi bilet ücreti 300 TL’ye çıktı. İstanbul’dan İzmir’e şubat ayında yolculuk için 300 TL ödenirken şimdi bu ücret 320 TL oldu. İstanbul Antalya yolculuk bileti ise 300 TL’den 340 TL’ye yükseldi. İstanbul-Çanakkale bileti 215 TL’den, İstanbul-Rize otobüs bileti 400 TL’den, İstanbul-Adana bileti 300 TL’den, İstanbul-Şanlıurfa 400 TL’den, İstanbul-Van otobüs bileti ise 550 TL’den satılıyor.

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