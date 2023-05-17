Otobüs ve uçak bileti fiyatları yarışıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler de özellikle geçen 2 yılda havayolu ulaşımını tercih eden yolcu sayısında büyük bir artış yaşandığına işaret ediyor.

Heybilet CEO’su Samet Koç yolcuların ulaşım tercihlerinde yaşanan değişime dair bilgi vererek, “Son dönemde pek çok ürün ve hizmete zam geldi. Uçak ve otobüs biletleri de bu durumdan etkilendi. Şu an otobüs biletleri uçak biletileriyle yarışır bir konumda. Bu durum tüketici alışkanlıklarının değişmesinin de önünü açtı. Yolcular aradaki fiyat farkının çok az olması sebebiyle zamandan da tasarruf edebilecekleri havayolu ulaşımını tercih etmeye başladı” dedi. Haber Merkezi

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