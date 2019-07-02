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3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Otomobil fiyatları yüzde 11 yükselecek

02 Temmuz 2019, Salı 23:20
Motor hacmi 1.6 litre altında kalan otomobillere uygulanan 15 puanlık ÖTV indirimi sona erdi.

Sektör, indirimin devam ettirilmesi talebinde bulunurken hükümetten bu yönde bir açıklama henüz yapılmadı. İndirimin sona ermesiyle sıfır otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 11’lik bir artış yaşanacak. Selim Karahan’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, 2018 Kasım ayında başlatılan ve iki kez uzatılan motor hacmi 1.6 litre altında kalan modellerin ÖTV oranlarında 15 puan indirim uygulaması sona erdi. İndirim kapsamında vergi öncesi değeri 70 ila 120 bin lira olan 1.6 altındaki motora sahip otomobillerden yüzde 35 ÖTV alınıyordu. Şimdi bu oran yeniden yüzde 50’ye yükseldi. Araçlarda yüzde 18’lik KDV, ÖTV eklendikten sonraki meblağ üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla ÖTV oranının artması miktar olarak ödenen KDV’nin de artması anlamına geliyor. Buna göre vergi öncesi değeri 100 bin lira olan bir aracın satış fiyatı ÖTV indiriminin sona ermesiyle 159 bin 300’den 177 bin liraya yükseliyor.  Vergi öncesi fiyatı 120 bin lira ve üzeri otomobillerde de ÖTV oranı yüzde 45’ten yeniden yüzde 60’a çıkmış durumda. Bu da lüks araçlardaki fiyat artışının 20 bin liranın üzerine çıkmasına yol açacak. Oran olarak bakıldığında ise eğer yeni bir ÖTV indirimi gelmezse otomobillerin satış fiyatında ortalama yüzde 11’lik bir artış yaşanacak.

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