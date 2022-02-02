Otomobil satışları Ocak ayında % 12,8 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticarî araç pazarı 2022 Ocak’ta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azaldı.

Aynı dönemde otomobil satışlarındaki düşüş ise yüzde 17,9 olarak gerçekleşti. ODD’nin internet sitesinde paylaşılan rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticarî araç toplam pazarı, 2022 Ocak’ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adet oldu. Otomobil satışları ise, 2022 Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticarî araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı. Haber Merkezi

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