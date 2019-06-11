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12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Otomotiv pazarı 5 ayda % 50 daraldı

11 Haziran 2019, Salı 23:28
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.57 daralarak 152 bin 456 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticarî araç satışları, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49.57 azalarak 152 bin 456 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 302 bin 311 adet satış yapılmıştı. Otomobil satışları ise yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48.71 azalarak 120 bin 354 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 234 bin 645 adet seviyesindeydi. Hafif ticarî araç pazarı da ocak-mayıs döneminde 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 52.56 daralarak 32 bin 102’ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar 67 bin 666 olmuştu.

Mayıs’ta yüzde 55 daraldı

Otomobil ve hafif ticarî araç satışları, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 54.62 azalarak 33 bin 16 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın Mayıs ayında 72 bin 755 adet satış yapılmıştı. Otomobil satışları, Mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.6 azalarak 27 bin 126 oldu. Geçen yılın aynı ayında otomobil satışları 57 bin 227 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı mayısta 2018’in aynı ayına kıyasla yüzde 62.07 daralarak 5 bin 890’a gerilerken, geçen yılın aynı ayında pazar 15 bin 528 olmuştu.

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