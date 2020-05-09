Otomotiv satışı da düştü

Türkiye’de Nisan ayında, otomobil ve hafif ticarÎ araç pazarı 2019’un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği bilgilerine göre, Türkiye’de yalnızca Nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticarî araç pazarı 2019’un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu. Nisanda otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticarî araç pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 YILLIK NİSAN VERİLERİNE GÖRE SATIŞLAR

Otomobil ve hafif ticarî araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 60,9 azaldı. Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 57,1 ve hafif ticarî araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlarına göre 72,4 azalış gösterdi. Bu arada, Kovid-19 salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği Nisan ayında, Türkiye oto- motiv pazarında dört markadan hiç araç satılmazken, 2 marka ise birer adet araç satışı yaptı.

Nisan’da lider Peugeot

Kovid-19 salgını gölgesinde otomotiv satışlarında binek ve hafif ticari toplamında Nisan ayının lideri 3 bin 960 adetle Fransız Peugeot oldu. Ardından 3 bin 762 adetle Fiat ve 3 bin 109 adetle de Renault sıralandı. Volkswagen 2 bin 587 adetle dördüncü sırada yer alırken, Ford, 2 bin 339 adetle beşinci sırada konumlandı.