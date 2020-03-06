Otomotivden 2,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye otomotiv sektörünün şubat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 2,5 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre otomotiv, şubatta toplam ihracattan aldığı yüzde 17,2 pay ile ekonominin lider sektörü olmayı sürdürdü. Aynı dönemde, ana pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatta da yüzde 4 düşüş görüldü. ABD’ye dış satımda, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki artışın etkisiyle yüzde 88, Rusya’ya da yüzde 15 artış kaydedildi. Şubatta ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 14 yükselişle 1 milyar 84 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Ocak-şubat ayında otomotiv ihracatı yüzde 1 artışla 4 milyar 923 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatımız ortalama yüzde 20 gibi yüksek bir artış gerçekleştirdi. Aynı dönemde AB ülkeleri de yüzde 77 pay ile yine en büyük pazarımız olmayı sürdürdü.” ifadelerini kullandı. AA

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