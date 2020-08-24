ÖTV matrahları güncellenmeli

Dövizin TL karşısında değer kazanması karşısında ÖTV baremi matrahlarını sabit tutmanın sıfır araç anahtar teslim fiyatlarını sürekli olarak yükselttiğine dikkat çeken TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “İki yıldır güncellenmeyen ÖTV baremi matrahlarının güncellenmesi gerek” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Araç fiyatlarında yaşanan artış ve sektörün ikinci el pazarına sağladığı araçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, 2019 yılında araç başına ortalama 125 bin TL yatırım yaptıklarını, yılın ilk altı ayında araç başı yatırım tutarının 173 bin TL olduğunu belirterek, “Yabancı paranın TL karşısında değer kazanması karşısında ÖTV baremi matrahlarını sabit tutmak sıfır araç anahtar teslim fiyatlarını sürekli olarak yükseltiyor. Örneğin, bir modelin ÖTV matrahı artan kur dolayısıyla yükselmiş ve bu araç yüzde 50 ÖTV’ye tabiyken yüzde 60’a çıkmış ve anahtar teslim fiyatında 17 bin TL’lik artış gerçekleşmiş. Üstelik ülkemizde satılan araçların en az yüzde 50’si bu matrah meselesinden etkileniyor. Dolayısıyla iki yıldır güncellenmeyen ÖTV baremi matrahlarının güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

2. eli de etkiliyor

İkinci el pazarının da daima güncel sıfır araç satış fiyatlarından etkilendiğine dikkat çeken Ekici, “Sıfır araç fiyatları yükselince doğal olarak ikinci elin değeri de artıyor. Formül aslında bu kadar basit ve açıkçası altına farklı şeyler aramak yanlış. Sektör olarak yılın ilk yarısında aldığımızdan fazlasını satmış durumdayız. Geçen yılın ilk yarısında 47 bin adet ikinci el araç satışı gerçekleştirmiştik. Bu yılın ilk yarısında ise 37 bin adet aracı ikinci el olarak sattık. Bizim ikinci el pazarına sağladığımız araç sayısı yüzde 19,7 daralmış. Bu da pazar rakamları ve pandemi şartları dikkate alındığında gayet normal.” diye konuştu.

Filoda en çok payı Renault aldı

Yılın ilk yarısında Renault yüzde 26,2’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,6 ile Fiat, yüzde 11,9 ile Volkswagen ve yüzde 10,9 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 50,3 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf (C segmenti) araçlardan oluşurken, küçük sınıf (B segmenti) araçlar yüzde 26,7 ve üst orta sınıf (D segmenti) araçlar 13,4 pay aldı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’deki pazar payını da her geçen gün arttıran SUV araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 5,4’e yükseldi.