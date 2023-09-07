OVP büt’e kaldı, geçmesi zor

Türkiye’de ekonominin 2024, 2025 ve 2026 yılları için yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Beştepe’de düzenlenen toplantı ile kamuoyuna açıklandı.

OVP’de 2026 yılında enflasyonun tek haneye indirilmesinden, kişi başına düşen milli gelirin 14 bin 855 dolara çıkarılması, ihracatın 300 milyar doların üzerine, büyümenin ise 2026 yılında yüzde 5’e çıkarılması gibi pek çok hedef yer alıyor. BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise OVP’deki hedeflerin tutturulmasının ancak dış borçlanmayla mümkün olacağı değerlendirmesinde bulundu. Kozanoğlu, “OVP bütünlemeye kaldı. Geçmesi de zor görünüyor!” yorumu yaptı. Koç Üniversitesi Ekonomü Bölümü Öğretim Üyes, Prof. Dr. Selva Demiralp sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “3+ sene içinde enflasyon %65’ten alınıp %8.5’e düşecekse bunu potansiyelin altına bile inmeyecek bir büyüme ile gerçekleştirmek nasıl mümkün olacak?” sorusunu yöneltti. Haber Merkezi

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