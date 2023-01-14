Özel okul ücretleri batıyı geçti

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı özel okul ücretlerinin batılı ülkeleri bile geçtiğini kaydetti.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, özel okullarda yemeği, servisi, forması, yardımcı kitabı ve kayıt parasıyla birlikte bir öğrencinin maliyetinin en az 85 bin TL ila 200 bin TL’yi bulduğunu belirterek, özel okulların fiyat politikasını eleştirdi. 2023 yılı için yapılan yüzde 65’lik özel okul zamlarını aşırı bulduğunu söyleyen Gürkan Avcı, özel okul, kolej, kreş ve vakıf üniversitelerinin ücretleri hakkında kendisine velilerden ve öğrencilerden yoğun şikayetler geldiğini ve özel okul ücretlerinin mevzuat gereği, okulun bulunduğu ildeki enflasyon rakamlarının dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini ancak, yapılan yüzde 65’lik zammın vatandaşın gelir artış oranının çok üstünde gerçekleştiğini söyledi.

ÖZEL OKULLAR KENDİ KUYUSUNU KAZIYOR

Yapılan özel okul zamlarının reel gelir artış oranının üzerinde olduğunu hatırlatan Avcı, bazı özel okulların ücretlerine diğer zorunlu ortak giderlerle birlikte kümülatif olarak yüzde 120’ye varan zam yapıldığını kaydetti. Ortalama özelliklere sahip bir özel okulun sadece eğitim ve yemek masraflarının 95 bin TL’yi bulduğunu bildiren Avcı, öğrenci bulamamaktan ve yarı kapasiteyle çalışmaktan şikayet eden özel okulların bu fahiş zamlarla kendi kuyusunu kazmakta olduğunu ifade etti.

ÇOK AZ MAAŞLA ÇALIŞIYORLAR

Öğretmenlerin özel okullarda çok az ücretlere çalıştırılmasına karşı olduklarını söyleyen Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu duruma el koyması gerektiğini söyledi. Avcı, zam sonrasında ortaya çıkan özel okul ücretlerinin, ABD, Kanada gibi Batılı ülkelerdeki okul ücretlerinin bile geçtiğini kaydetti. Avcı, “Türkiye’de İstanbul’da bir kolejde yıllık eğitim ücreti 7 bin dolardan, Amerika’da 6 bin dolardan, Almanya’da 5 bin dolardan, Kanada’da 5 bin dolardan başlıyor” dedi.

ANKARA - AHMET TERZİ