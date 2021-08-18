Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziranda geçen yıl sonuna kıyasla 486 milyon dolar artışla 174 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, Haziranda geçen yılın sonuna kıyasla 686 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticarî krediler hariç) ise 200 milyon dolar gerileyerek 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. AA

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