Özelleştirme şekerde fahiş fiyat artışına sebep oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirilen şeker fabrikalarının durumu ve şekerdeki fahiş fiyat artışının nedenlerinin belirlenip çözüm önerilerinin ortaya konulması istemiyle Meclis Araştırması Önergesi verdi. Gürer, önergesinde şeker fabrikalarının özelleştirilme hedeflerinin tutmadığı gibi başta şeker fiyatlarındaki artış olmak üzere tam tersi sonuçlar alındığına dikkat çekti.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin, 2008 yılında ülkemizdeki şeker fabrikalarını özelleştirme kapsamına aldığını, 2018’den önce 4 kez yapılan ihalelerin çeşitli nedenlerle iptal edildiğini ve 2018 yılında 25 şeker fabrikasından 10’unun özelleştirildiğini hatırlatan Gürer, gelinen noktada özelleştirmede öngörülen hedeflerin tam aksi sonuç verdiğinin görüldüğünü söyledi.

Gürer, “Pancar üreticisi korunmamış, çalışanların işini kaybetmesi önlenmemiş, şeker fiyatları katlamış, arz sorunu oluşmuştur. Özelleştirme bu sürecin oluşmasında önemli etkendir bu nedenle özelleştirme için gerçekçi bir araştırma ihtiyaçtır” diye konuştu.

VATANDAŞ LEHİNE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Tarım Bakanlığına yönelttiği soru önergesine verilen cevapta, “Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenir” şeklindeki hükme atıfta bulunulduğunu anlatan Gürer, “Görünen o ki özelleştirme ile piyasa fiyatları vatandaş lehine bir rekabeti değil yüksek fiyatla şekere erişebilmeyi getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Recep Gören