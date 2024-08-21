Özkaynağı olmayanın vergi yükü artacak

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, vergi gelirlerini artırmaya yönelik hayata geçirilen enflasyon muhasebesindeki bazı uygulamaların soruna neden olacağını, yeniden ele alınıp düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Özkaya, “Bilançoda parasal olmayan kalemler için yapılan enflasyon düzeltmesi özkaynağı kuvvetli olan firmalarda vergisel yükümlülüğü azaltmakta ya da ortadan kaldırmakta iken, özkaynağı kuvvetli olmayan yani finansal olarak da zor durumda olan firmalarda vergisel yükümlülüğü artırıyor” diye konuştu. Özkaya, enflasyon düzeltmesinin, mali tabloların günümüz koşullarını daha doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamaya yönelik olması gerektiğinin altını çizdi. Haber Merkezi

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