Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 3 Mart 2022’de yaptığı açıklamada “2023 Haziran seçimlerine tek haneli enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır” dedi.

Tezgâhın enflasyonu yüzde 300’ü aştı Ancak aradan geçen süre zarfında enflasyonda düşüş olmadığı gibi artış yaşandı. Son verilere göre enflasyon yüzde 50’nin üzerinde çıkınca Nebati yeni bir açıklama yaptı. Küresel finans sorunlarını suçlayan Nebati, bir de başarılarını övgüyle anlattı. Bakan Nebati’nin bir yıl arayla çok farklı olan açıklamalarına Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota tepki gösterdi. Rota, Nebati’nin açıklamalarını hatırlatarak “3 Mart 2022’de; “2023 Haziran seçimlerine de tek haneli enflasyonla gireceğiz” diyen bakan şimdi; ‘enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir’ demiş. Özür dileyeceğine başarısını anlatıyor” ifadelerini kaydetti. Haber Merkezi

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