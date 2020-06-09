Pakdemirli: Merkezi yerleştirmeyle 2347 kişi atandı

Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı." dedi.

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