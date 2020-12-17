Pandemide bilgisayar ithalatı 77,1 arttı

2020 yılının ilk on ayında bilgisayar ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,1 artarak, 1 milyar dolar sınırına geldi.

Elektronik eşya taşımacılığı da yapan ISD Logistics CEO’su Korkut Koray Yalça, bu artışta, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma uygulamalarının önemli etkisi olduğunu belirterek, taşıma oranlarında da yüzde 60 düzeyinde artış yaşandığını kaydetti. Geçen yılın aynı aylarında bilgisayar ithalatının 533,6 milyon dolar olduğunu aktaran Yalça, bu yıl söz konusu ithalatın yaklaşık iki kat artarak 945,1 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. Yalça, uzmanlık alanlarından birinin de elektronik eşya taşımacılığı olduğunu ifade ederek, “Şirket olarak teknolojik ürün ithalatı taşımalarımız da yaklaşık yüzde 60 düzeyinde arttı.” dedi. İstanbul - Mücahit Ak

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