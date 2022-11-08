Pandemiden farksız

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekim ayında 47,9’a geriledi.

Böylece, 2020 yılı haziran ayından bu yana talep koşullarında en yüksek bozulma görüldü. Eylülde 48,8 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekimde 47,9’a geriledi. Böylece ihracat pazarlarında talep koşulları art arda üç ay zayıflarken ekimdeki bozulma Covid-19 salgınının ilk dalgasının yaşanmakta olduğu Haziran 2020’den bu yana en yüksek oranda yaşandı.

İHRACAT SADECE BAE İLE BÜYÜDÜ

İSO’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, endekse ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Türk imalat sektörüne yönelik İhracat İklimi Endeksi anketi kapsamındaki ana ihracat pazarları arasında sadece BAE’nin büyüme bölgesinde kalması, küresel ekonomideki yavaşlamanın geniş çaplı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Mevcut eğilimler, imalatçıların en azından 2022’nin geri kalan kısmında ihracat pazarlarından yeni sipariş almakta zorlanmaya devam edeceğini gösteriyor.”

İstanbul - Anka