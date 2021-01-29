Pandemiye rağmen en çok satan Toyota oldu

TOYOTA’NIN DÜNYA ÇAPINDA HİBRİT ARAÇ SATIŞI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 1.7 PUAN ARTARAK 1.95 MİLYON ADET OLARAK GERÇEKLEŞTİ.

Toyota 2020’de dünya çapında 9.5 milyonluk satış gerçekleştirdi ve pandemiye rağmen en çok satış yapan üretici unvanını aldı. Bununla birlikte Toyota, 2020 yılında elektrik güç ünitesine sahip otomobillerinin de satış oranını arttırmayı başardı. Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika başta olmak üzere global elektrik motorlu araçların satış oranı yüzde 23’e yükseldi. Toyota’nın dünya çapında hibrit araç satışı bir önceki yıla göre yüzde 1.7 puan artarak 1.95 milyon adet olarak gerçekleşti. Toyota’nın 2020’de en çok satan modeli ise önceki yıla göre gösterdiği yüzde 2.9 artış ile 994 bin adetle RAV4 SUV modeli oldu.