TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sokağa çıkma yasağı ve Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde alış verişlerin kontrollü yapılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların korona virüs sebebiyle alış veriş kültürünü bırakarak fiyat ve kalite kontrolü yapmadığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı ve Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde denetimi elden bırakmamalı. Aldığı ürünün kalitesini ve fiyat kontrolünü yapmayı ihmal etmemeli. Korona virüs sebebiyle insanımız aylarca evde kalacakmışız gibi panikle alış veriş yapmaktan vazgeçmeli. Virüs kadar tehlikeli olan bu panik durumu ile sosyal mesafenin hiçe sayılarak yapıldığı alış verişler tüm çabaları geriye götürür. İhtiyaç dışı ve normalden fazla alış veriş hem kartlara yüklenilmesine hem de enflasyonun artmasına yol açıyor” dedi.

“Panikle tüketim virüs kadar tehlikeli”

Marketlerde panikle alış veriş yapılmasının yanlış olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, “Hafta sonları sokağa çıkma yasağının ardından 4 günlük bir sokağa çıkma yasağının ardından başlayan 3 günlük yasağın gelmesi ile vatandaşlarımız marketlerde yoğunluklara neden oldu. Aylarca hiçbir gıda ürününe ulaşılmayacakmış gibi büyük bir tüketim çılgınlığı yaşanıyor. Hâlbuki ülkemizde hiçbir üründe kıtlık yaşanması söz konusu değil. Zaten bakkal, fırın ve büfeler açık kalacak. İlk gün zorunlu ihtiyaçlar için açık oluyor. Dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uymadan marketlerdeki dip dibe ve panikle yapılan alış veriş çok yanlış. Virüsle mücadeledeki tüm çabayı geriye götürecek bu davranışlardan kaçınılmalı. Alış veriş kültürümüzün değişmesine izin verilmemeli” şeklinde belirtti.

Âcil olmadıkça sokağa çıkılmamalı

Palandöken, “Gereksiz ve normalden fazla alışveriş enflasyonu yükseltirken kartlara da yüklenilmesine neden oluyor. Bilinçsiz tüketimden vazgeçerek, borca borç katmak yerine ihtiyaç kadar alış veriş yapılmalı. Temel gıdaların dışında âcil ihtiyaç olmayan ürünlerin alış verişleri azaltılmalı. Bu dönemde temel gıda ihtiyaçları alınması gerekirken ihtiyaç olmayan ürünleri almak için bu tür işyerlerine gidilmesi sosyal mesafenin fazlasıyla bozulmasına sebep olunuyor” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz