Pasaport ücretlerine büyük zam yolda

2023'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçtiğimiz yıl yüzde 36 olan 'yeniden değerleme oranı' bu sene yüzde 123 ile rekor kırdı.

Her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirlenen yeniden değerleme oranını düşürme ya da artırma yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisinde. Sözcü'nün haberine göre, 6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 iken yeni yıl itibariyle 689,75 olabilecek. Aradaki fark ise 380,35 olacak. 1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 olabilecek. Aradaki fark ise 556,01 olabilecek. 4-10 yıl olan pasaport ücreti 1.478,30 iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 olabilecek. Aradaki fark ise 1.817,27 olacak. Haber Merkezi

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