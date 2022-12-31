Pasaport ve ehliyet harçları zamlandı

2023’te pasaport ve sürücü belgelerinde geçerli olacak olan harçlar yüzde 123 zamlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar 1 Ocak itibariyle geçerli olacak. Buna göre, yeni yılda pasaport harçları şöyle: 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1008,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 1646,10 lira, 3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira, 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira, 2023’te ehliyetler için kullanılacak harçlar ise şöyle: A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira, B sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 489,90 lira.