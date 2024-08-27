Patates hasadından önce önlem alınmalı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı kasabasında patates üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler, yaşadıkları sorunları ve endişeleri Gürer’e aktardı.

Üreticilerin, “Saatte 400 liraya patates suluyoruz, kuyudan bir saati 400 liraya suluyoruz” diyerek elektrik maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet etmeleri üzerine Gürer, “Elektriğe yüzde 38 zam yaptı mı bizim tarladaki suyun fiyatı da artıyor. Kışlık patates ekim ayında hasata başlayacak, yazlık patatesin durumuna göre sorun olacağı belli. Toprak Mahsulleri Ofisi bugünden diyecek ki tarladaki patatesi ölü fiyatına satmayın, ben sizin yanınızdayım. Bu kadar basit. Patatesi alsa veya almasa bile, Tarım Kredi eliyle, Türkşeker eliyle, TMO eliyle alma garantisi veriyorum dedi mi, fiyat doğru oluşur. Aksi takdirde kışlık patates de yazlık patates gibi bu yıl rezil olacak” diye konuştu. Ankara - anka

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