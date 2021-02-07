Patatesi hayvan yemi olmaktan kurtarın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ürününü hayvan yemi olarak kullanmaya başlayan üreticileri ziyaret etti.

Gürer, “TMO ve tarım kredi kooperatifleri, depolarda kalan patatesleri alarak hem hayvan yemi olmaktan kurtarsın hem de fakir fukaranın tüketeceği gıda maddesi haline dönüştürsün” dedi. Depolarda çürümeye terk edilen patatesi hayvan yemi olarak kullanan üreticiler, 1 liraya mal ettikleri patatesi tüccara 60 kuruşa bile satamadıklarını belirterek, “Satamadığımız patatesi artık hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Bu ürün 1-2 ay daha depoda kalırsa çürür ve o zaman hayvan yemi olarak da kullanılamaz” ifadelerini kullandı. Niğde’deki depolarda 500 bin tona yakın patatesin artık çürümeye yüz tuttuğunu söyleyen Gürer, “Üretici, hayvan yemine gelen zamları da göz özünde bulundurarak, patatesi hayvan yemi olarak kullanmaya başladı. Bu durum üretici açısından üzüntü vericidir” diye konuştu.

Ankara – Fatih Karagöz