Patrona, işçinin 2 katı ödeme

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 20 yılda işsizlere yapılan ödemeden daha fazlasının son 2,5 yılda işverenlere yapıldığı ortaya çıktı. Bu yıl işsizlere 7,8 milyar TL, işverenlere 15,8 milyar TL ödendi.

gazeteduvar’ın haberine göre, işsiz kaldıkları dönemde işsizlere maaş bağlamak üzere kurulan İşsizlik Sigortası Fonu daha çok işverenlere nefes oldu. İşsiz kalanlara en fazla 10 ay verilen ve en üst limiti asgari ücretin altında olan (5 bin 123 lira) işsizlik maaşından işçilerin birçoğu yararlandırılmazken, işverenlere fondan para yağdırıldığı ortaya çıktı. Yılın ilk 8 ayında işverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri ise 15.8 milyar lirayı bulurken, aynı dönemde işsizlik ödeneğini hak edenlere verilen ödeme ise 7.8 milyar TL’de kaldı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Ağustos 2022 İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’ne göre ağustos ayında da işverene, işsiz kalanlara yapılan ödemelerden yaklaşık 1 milyar TL fazla ödeme yapıldı.

BAŞVURAN İŞÇİLERİN YARISINA ÖDEME YAPILDI

Ocak-Temmuz 2022 arasında işsizlik fonuna başvuruda bulunan 965 bin 58 kişiden yalnızca 468 bin 964 kişi ödeneğe hak kazandı. Mart 2002’den 31 Ağustos 2022’ye kadar işsizlik ödeneğine başvuran yaklaşık 17 milyon kişiden ise 9.4 milyonu kısa süreli maaş alabildi. 20 yılda bu kişilere yapılan toplam ödeme 48.4 milyar TL olurken, 2020’den 2022 yılı Ağustos ayına kadar işverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri ise 55.5 milyar liraya ulaştı.

Haber Merkezi