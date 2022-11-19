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19 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Patronlara teşvik, işçilere kriz var

19 Kasım 2022, Cumartesi 21:00
Son dört ayda tekstil sektöründe binlerce kişi işten çıkarıldı. Antep’te 30 bine yakın, Urfa’da bin, Maraş’ta 450, Malatya’da ise 100 kişi işsiz kaldı. İşten çıkarmaların yanı sıra yüzlerce işçi de ücretsiz izne çıkarıldı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, tekstil sektöründeki kriz ve işten çıkarmaları, Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’le konuştu. Merinos’tan 1500 işçi çıkarıldığını, Maraş’ta iki fabrikanın kapanarak 450 işçinin işsiz kaldığını belirten Türkmen,  “Bunlar bizim ulaşabildiklerimiz. İşten atılan işçi sayısı, bu rakamların çok daha üstünde. Sektördeki daralmadan patronlar da şikâyetçi. Antep’i ele alırsak; ihracat düştü, sektörde yüzde 40 daralma var. Patronlar elektrik, hammadde zamlarından dolayı masrafları karşılayamıyor ve fabrikalarını kapatmak zorunda kalıyor. Küresel bir kriz var elbette ama bu krizin faturasını patronla işçi aynı ölçüde ödemiyor. Kirasını ödeyemeyen, ekmek alamayan patron yok ama işçi var” diye konuştu. Türkmen, bu sürecin işçi açısından daha az sancılı geçmesi için tazminat, işsizlik fonu gibi haklarının kırpmadan verilmesi, bir süre işçilerin ücretli izne çıkarılması gerektiğini ifade etti. 

 

Haber Merkezi

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