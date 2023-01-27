Pazarcı esnafı: Durum maalesef berbat

Sinop kent merkezinde kurulan halk pazarında tezgah açan pazarcılar hayat pahalılığı, fiyatlar ve EYT’de BAĞ-KUR gün sayısından şikayet etti.

Pazarcı esnafı Sadık Baş şunları söyledi: “Ekonomik durum maalesef berbat. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan her şeyin düştüğünü söylüyor ama mal almaya gidiyorsun tam tersi. 50 TL’ye sattığımızı 60 TL’ye alıyoruz, 60 TL’ye sattığımızı 70 TL’ye alıyoruz. Her sattığım da malda bu şekilde zarar halindeyim. Maalesef Cumhurbaşkanı düştü diyor ama sahaya iniyorsun bunların hiçbiri gerçek değil. Müşteriler bu fiyatları esnafın yaptığını düşünüyorlar çünkü esnaf zaten fiyat kaç olursa olsun esnafın kazanacağı 1-2 TL. Böyle deli para kazanma şansın yok ama bazı televizyon kanalları bu şekilde lanse ediyor. Bazı kanallar sadece esnafı suçluyor. Ben bundan şikâyetçiyim.” Pazarcı esnafı Ali Ar, “Benim durum vahim. Saat 11:30 oldu. Pazarda bir Allah’ın kulu yok. Ortalık batık. Hiçbir şey diyemiyorum. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Gidişatımız iyi değil. 11 tane adam çalıştırıyordum. Şu anda 163 TL’ye çalışıyorum. 4 tane çocuk okuyor” dedi.

Sinop - Anka