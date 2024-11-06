Pazarda esnaf satamıyor, vatandaş alamıyor

TÜİK, ekim ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı.

Enflasyonda aylık seyir moral bozdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyonu düşürmek, sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır” ifadelerini kullansa da açıklanan enflasyon çarşı-pazar hesabına uymadı.

Pazara giden tüketiciler fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken, pazar esnafı ise satışlarının düştüğünü söyledi. Hem esnaf hem de tüketiciler ise hissedilen enflasyonun açıklanandan çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Pazara gelen üretici ürün alamazken, esnafın ürünleri tezgahta kaldı. 25 senedir pazarcılık yapan Gökhan Özdemir şunları söyledi: “Satışlar eskiye göre baya düştü. Piyasa durgun. Mecbur işimize devam ediyoruz. Eskiye göre baya düştü işler. Müşterilerin alacak parası yok. Gittikçe kötü ye gidiyor işlerimiz. Öyle bir hale geldi ki düzelmez diye düşünüyorum artık. 25 yıldır bu işi yapıyorum, bu kadar kötüsünü görmedim” dedi.

İzmir - anka