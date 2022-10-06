Alışveriş için pazara gelen Şahin İnce, “20 lira limon. Kaç tane giriyor? Nasıl alacak emekli? Çalışan asgari ücretli? Pazarda ucuz bir şey yok. Her şey ateş pahası” dedi.

Sinop kent merkezinde kurulan halk pazarına gelen pazarcı da vatandaş da artan hayat pahalılığı ve fiyatlardan şikayet etti. Alışveriş için pazara gelen Şahin İnce, “20 lira limon. Kaç tane giriyor? Nasıl alacak emekli? Çalışan asgari ücretli? Sadece 1 kişi olarak tek başına düşünmeyeceksin. Çevreyi düşüneceksin. Pazarda ucuz bir şey yok. Her şey ateş pahası. Domates 10 lira ama bu mevsimde” dedi. Pazarcı Burhan Yavuz da, “Hayat bitmiş. Felç olmuş. Maalesef durum çok kötü” dedi. Alışveriş için pazara gelen Şahin İnce, “20 lira limon. Kaç tane giriyor? Nasıl alacak emekli? Çalışan asgari ücretli? Pazarda ucuz bir şey yok. Her şey ateş pahası. Domates 10 lira ama bu mevsimde” diye konuştu. Sinop şehir merkezinde haftada 2 gün halk pazarı kuruluyor. Samsun’dan Sinop’a satış yapmak için gelen pazarcı Ali Ektin Duman, artan fiyatlardan dolayı memnun olmadığını söyledi. Zamlı aldıkları ıspanağı 20 liraya sattığını, müşterinin bu fiyata tepki gösterdiğini belirten Duman, “Mazot, gübre düşmedikten sonra bu enflasyonun düşeceği yok. Düştü diyorlar ama alakası yok. Biber 20 lira, milletin alım gücü yok. Millet zor durumda.Aldığımız yerde de mallar pahalı. Pazarcı da zor durumda, müşteriler de zor durumda” keklinde konuştu.

PAHALI DEMEK ÇOK HAFİF KALIR

Alışveriş için pazara gelen Naim Eren, “Pazarın durumu hakkında pahalı demek çok hafif kalır. Çok felaket yani. Pahalı demek hafif kalıyor. Ispanak 20 lirayı görmüş. Benim bahçem var, fiyatlara arada bakıyorum bir baktım ki fiyatlar uçmuş. Sinop gibi yerde hem de. Daha büyük yerlerdeki fiyatları düşünemiyorum. Artmış demek artık çok basit kalıyor. Felaket. Gerçekten biz içinde yaşıyoruz, görüyoruz” ifadelerini kullandı. Sinoplu Pazarcı Burhan Yavuz da, “Pazarda durum vahim. Saat 10.00 oldu. Bu sıkıntılar bu stresler insanı yiyip bitiriyor. Parası olan parası olana harçlık yapıyor. Hayat bitmiş. Felç olmuş. Maalesef durum çok kötü. Hayat harbiden kötü. Çoluğu çocuğu kalabalık olanlar yandı. Alım gücü yok” dedi.

Sinop - anka