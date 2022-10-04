Pazarın enflasyonu çok yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon 1998 yılının Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükselerek 24 yılın rekorunu tazeledi. 2022 Eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 arttı. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 151,50, aylık yüzde 4,78 artarken, ÜFE-TÜFE arasındaki makas da rekor tazeleyerek 68 puanı aştı.

TÜİK: 83.45; ENAG: 186,27 TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair kamuoyundaki tartışmalar da sürüyor. Bağımsız akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül ayında TÜFE’nin yüzde 5,30 arttığını belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 186,27 olduğunu hesapladı. VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı semt pazarındaki müşteriler ve esnaf tarafından hissedilen enflasyon da TÜİK’in açıkladığının üzerinde. TÜİK verilerine göre ana harcama gruplarında ulaştırmanın (yüzde 117,66) ardından yıllık fiyat artışının en fazla yaşandığı grup yüzde 93,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Bu yüzden enflasyonun en fazla hissedildiği yerlerin başında pazarlar geliyor. (Haber Merkezi)

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