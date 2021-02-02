Pazarlar tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli

Hafta içi günlerde akşam 21.00’dan sonra ve hafta sonları tam zamanlı olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle pazarcı esnafının zor günler geçirdiğine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pazarlarda satılan sebze ve meyve fiyatları marketlerden daha cazip. Ancak vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı ve vakit kısıtlılığı nedeniyle marketi tercih ediyor. Fiyat istikrarının sağlanması için pazarlar bir an önce tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli” dedi.

Palandöken, son zamanlarda artan gıda fiyatları üzerine sebze ve meyve fiyatlarını analiz etmek için Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ve Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan ile birlikte Ankara Dikmen’deki Keklikpınarı Pazar Alanı’nı ziyaret etti. Tüm sebze ve meyvelerin fiyatlarını kontrol ederek analiz yapan Palandöken, pazarcı esnafının sorunlarını yerinde dinledi. Pazarcı esnafının en büyük sorununun pazar ve market fiyatları arasındaki farktan kaynaklandığını dile getiren Palandöken, “Pandemide uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonları pazara gidemiyor. Özellikle yoğun çalışan vatandaşlar marketlerin insafına terk ediliyor. Şu an pazarcı esnafı cirosunu marketlere kaptırdı. Yeni bir düzenleme ile vatandaşın ve pazarcı esnafının mağduriyeti giderilmeli” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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