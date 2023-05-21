'Perişan bir haldeyiz'

Rizeli çay üreticileri, kendilerini ziyaret eden CHP’lilere dertlerini anlattı. Çay üreticisi Şerafettin Bilgi şunları söyledi:

“2002 yılında Tayyip Erdoğan Rize’ye geldiği zaman, CHP ve MHP hükümeti kota koymuştu çaya, Erdoğan ‘Sen kimsin ki Allah’ın vermiş olduğu rızka kota koyuyorsun? Ben gelir gelmez o kotayı kaldıracağım’ demişti ama tam tersine kotayı arttırdı, daha az çay alıyor bizden. Çay budamasını şart koştu. Budamayı şart koşması çayın kalitesini bozdu çünkü çaylıklar ufak olduğu zaman ot içinde kalıyor. Bu otu ayrıntılı temizleyemiyoruz. O yüzden çaya ot karışıyor ve çayın kalitesi düşüyor.” Diğer çay üreticileri ise “Kılıçdaroğlu’nun oraya gelmesini istiyoruz, çayımız için iyi olacağını düşünüyoruz. Perişan bir durumumuz var, işçi alamıyoruz yevmiyeler fazla, gübre fiyatları aldı başını gitti. Bir buçuk ton gübre vuruyorduk, dokuz yüz kiloya düşürmek zorunda kaldık çünkü gübre pahalı, alamıyoruz. Şu anda umutlarımız Kılıçdaroğlu ile inşallah başaracağız” görüşlerini dile getirdi.

Rize - Anka