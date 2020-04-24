ASİAD Genel Başkanı Ömer Faruk BAŞARAN, hükümetin almış olduğu ekonomik tedbirleri eleştirirken, “Artık bize de pes dedirtiyorsunuz” dedi.

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk BAŞARAN, Koronavirüs Salgını kapsamında Hükümet’in almış olduğu ekonomik tedbirleri eleştirdi. Açıklanan tedbirlerle halihazırdaki uygulamaların birbiriyle çeliştiğine dikkat çeken Başaran, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” diye sordu. Vatandaşın ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu hatırlatan Başaran, “İcra ve iflas takipleri 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Fakat SGK ve Vergi Daireleri halen vatandaşa ödeme emri göndermeye devam etmekte, banka hesaplarına e-haciz uygulamayı sürdürmektedir” dedi. Başaran şunları kaydetti: “Hem vatandaşa ‘sokağa çıkma’ diyorsunuz, hem işletmeleri bir bir kapatıyorsunuz. İşverene ‘Çalışanını işten çıkarma, ücretsiz izne gönder’ diyorsunuz, aynı işverene sigorta ve vergi borcu için ödeme emri gönderiyor, hesaplarına e-haciz koymaya devam ediyorsunuz. Üstüne üstlük ‘Bankaya git, kredi kullan’ diyorsunuz. Artık bize de pes dedirtiyorsunuz.”

Vatandaş neyi ödesin?

Vatandaşın bu şartlar altında kira mı, fatura mı, mutfak mı yoksa sigorta ve vergi borcu mu ödeyeceğini soran Başaran, “Sen, önce banka hesaplarındaki hacizleri kaldır! Vatandaş kredi istemiyor. Kendi parasını kullanmak istiyor. Bir an önce sigorta ve vergi borçlarına yapılandırma yapılması lazım” dedi. Borcundan dolayı cezaevinde olan veya kaçak durumda bulunan on binlerce olduğuna da dikkat çeken Başaran, “Taahhüt ihlali diye saçma sapan bir ceza sisteminin, dünyada eşi benzeri yok! Katil, dolandırıcı, hırsız, tacizci, hepsi cezaevinden çıktı. Fakat borcu olan, hâlâ içeride! Kimse bu konuya değinmiyor, el atmıyor!” dedi. Başaran, Hükümet’in derhal bu sorunları çözmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul - Yasin Aydın