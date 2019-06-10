'Petrol 30 dolara düşebilir'

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Siluanov, "Eğer OPEC ile OPEC dışı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı uzatılmazsa petrol fiyatları varil başına 30 dolara kadar düşebilir.” dedi.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 30 dolara düşebileceğini bildirdi. Rusya’nın bütçe planlamasında tüm risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Siluanov, "Eğer OPEC ile OPEC dışı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı uzatılmazsa petrol fiyatları varil başına 30 dolara kadar düşebilir." dedi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının 30 dolara kadar düşebileceği görüşüne katıldığını ifade ederek, "Her şey ticaret savaşları ve yaptırımlar gibi belirsizlikler nedeniyle petrol piyasalarında bu yılın ikinci yarısında neler yaşanacağına bağlı." değerlendirmesinde bulundu. AA

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