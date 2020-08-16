Petrol devlerinin zararı 80 milyar dolar

Salgın sebebiyle ekonomik aktivitenin ve akaryakıt satışlarının azalması, yılın ilk yarısında dünya genelinde petrol tüketimini önemli ölçüde düşürdü.

Küresel petrol talebindeki azalış, fiyatların Nisanda 1999’dan bu yana en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Dünya genelinde en yaygın fiyat referansı olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, geçen yılın ilk yarısında ortalama 66 dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 40 düşüşle ortalama 39,5 dolara geriledi ve şirketlerin bilançolarını olumsuz etkiledi. Yılın ilk yarısında petrol devleri arasında en fazla zarar eden şirket, 21,2 milyar dolarla İngiliz BP oldu. Bu şirketi 18,1 milyar dolar zararla Hollandalı Royal Dutch Shell ve 10,8 milyar dolar zararla ABD’li Schlumberger izledi. Söz konusu firmalardan bu dönemde geliri en fazla düşen ise Royal Dutch Shell oldu. Şirketin geliri, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 81,8 milyar dolar (yüzde 46,9) azalışla 92,5 milyar dolara düştü.