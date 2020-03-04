"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Petrol fiyatları 'koronavirüs' etkisiyle 31 ayın en düşük seviyesinde!

04 Mart 2020, Çarşamba 12:53
Hafta başında 48,40 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, 24 Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel talebi olumsuz etkilerken, petrol fiyatlarının da son 31 ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

Yılın ilk haftasında ABD-İran arasında yaşanan gerginlik Orta Doğu'dan dünyaya yapılan petrol arzında risk oluşturmuş, 8 Ocak'ta Brent türü ham petrolün varil fiyatı 71,75 dolara yükselmişti.

Ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve petrol tüketicisi olan Çin'de Kovid-19 salgının başlaması ve dünyaya hızla yayılması, bu ülke ve Asya ekonomilerinin büyümesiyle ilgili endişeleri beraberinde getirirken, dünya genelinde petrol talebiyle ilgili beklentileri de olumsuz etkiledi.

Petrol fiyatları pazartesi günü son 31 ayın en düşük seviyesini görerek, 8 Ocak'a göre yüzde 30'dan fazla kayıp yaşadı. Hafta başında Brent petrolün varil fiyatı 48,40 dolara kadar gerileyerek 24 Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Geçen hafta, Brent petrolün varil fiyatı 57,85 dolardan 50,52 dolara inip yüzde 12,6 değer kaybetmiş ve Ocak 2016'dan bu yana yüzdelik bazda en büyük haftalık düşüşünü göstermişti.

ABD'li yatırım bankacılığı firması JPMorgan, Kovid-19'un 2002-2003 yıllarında Çin'de ortaya çıkan SARS gibi bir salgına dönüşmesi durumunda petrol fiyatlarının varil başına 5 dolara kadar düşebileceğini vurgulamıştı.

Küresel kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Kovid-19 salgının yayılmaya devam etmesi durumunda küresel petrol talebinin azalacağını, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceğini bildirmişti.

Üretimde ek kesintiye gidilebilir

Kovid-19 nedeniyle petrol fiyatları düşük seyrederken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 5-6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği toplantılar ayrı bir önem kazandı.

Küresel petrol talebinin bu yılın ilk yarısında zayıf kalması beklenirken, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden dünya genelinde arz fazlasının artmaması için önlem alması bekleniyor.

"OPEC-Artı" (OPEC+) olarak bilinen grubun 8 Şubat'ta düzenlenen teknik komite toplantısından, şu an devam eden günlük 1,7 milyon varillik üretim kesintisinin yıl sonuna kadar uzatılması ve haziran sonuna kadar günlük 600 bin varillik ek kesintiyle gidilmesi tavsiyesi çıkmıştı.

Bu tavsiyenin 6 Mart'ta OPEC tarafından uygulanması kararı alınması durumunda, petrol fiyatlarının artış yönünde artacağı tahmin ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa basınında mülteci krizi bu şekilde yer aldı

    Futbolun emektar isimleri

    'Şu ana kadar olası bir vakaya rastlamadık'

    Yunan polisi göçmenlere ateş açtı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Mültecileri Yunanistan geri gönderdi, Türk sahil güvenliği kurtardı

    Bakan Koca'dan "14 gün kuralı" hatırlatması

    'Eller yıkanamıyorsa kolonya kullanılsın'

    Kovid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

    BM'den Yunanistan ve AB'ye 'mülteci' tepkisi

    Petrol fiyatları 'koronavirüs' etkisiyle 31 ayın en düşük seviyesinde!

    Irak'ta Kovid-19 sebebiyle ilk ölüm gözlemlendi

    Akar'dan Bahar Kalkanı ve Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklamalar

    Ünlü Hafız İsmail Coşar ve eşi trafik kazasında vefat etti

    135 bin 844 göçmen Yunanistan'a geçti

    Ensar ruhu nerede?

    O gülerken biz kavrulduk

    Vicdanları sızlatıyor

    Ahmet Ataç’ın çilesi

    MSB: 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi

    Akar: Bir şehidimiz var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana mutabakatı ve misak-ı millî tuzağı
    Genel

    Ensar ruhu nerede?
    Genel

    Ahmet Ataç’ın çilesi
    Cevher İLHAN

    İdlib bataklığından çıkmanın yolu
    Ahmet BATTAL

    Bakanlar Kurulumu istiyorum
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Sulh-u umumî nasıl tesis edilir?
    Genel

    O gülerken biz kavrulduk
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demek ki, muhacir değil, musafir (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.